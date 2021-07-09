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Григорий Азаренок: я еще до рождения Статкевичу в морду залепил!

09.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Григорий Азаренок: я еще до рождения Статкевичу в морду залепил!

Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как после выхода фильма «Ненависть. Дети лжи» к его отцу пришел драться оппозиционер Николай Статкевич.

Григорий Азаренок: «Этот человек [Статкевич], он тогда был руководитель "Згуртавання вайскоўцаў", параллельную армию пытался создавать. Вышел фильм "Ненависть", по нему там отец прошелся нормально. Он сильно выпил, пришел к нам на этаж, позвонил в дверь. Сказал: узнаешь? Отец сказал: узнаю. "Ну, так давай разбираться". И завязалась драка. Поскольку Статкевич был в довольно плохом состоянии, моему отцу было легко. Он тогда еще рукопашным боем занимался. Ну и, грубо говоря, его спустил с лестницы. Но до этого еще произошел эпизод. Моя мать перепугалась. Она была беременна мною, я уже был, так сказать, на подходе. Она схватила нунчаки (нестандартная ситуация), вышла и тоже попыталась пару раз спадару Статкевичу этими нунчаками заехать. Он окровавленный утерся, вышел. Моя сестра еще смотрела в окно и плакала: папа, за что ты его так? Можно сказать, я еще до рождения Статкевичу в морду залепил».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как после выхода фильма «Ненависть. Дети лжи» к его отцу пришел драться...
 
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