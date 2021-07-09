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Григорий Азаренок: я еще до рождения Статкевичу в морду залепил!
Источник материала: ОНТ
Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как после выхода фильма «Ненависть. Дети лжи» к его отцу пришел драться оппозиционер Николай Статкевич.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, как после выхода фильма «Ненависть. Дети лжи» к его отцу пришел драться...
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