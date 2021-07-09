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«Александрия собирает друзей-2021»: что ждет гостей фестиваля?
Источник материала: ОНТ
В поисках мифической папараць-кветки! Уже в эту субботу Александрия соберет друзей на «Купалье». И пока гости – в ожидании праздника, организаторы – в активной подготовке! Обещают много сюрпризов. Многое будет с пометкой «впервые». Чем удивит народный фестиваль лета?
Купалье без Александрии представить уже невозможно. Это давно культурный бренд нашей страны. Ежегодно берег Днепра встречает международным размахом. Сюда едут со всех уголков Беларуси. Частые гости – наши соседи. Еще с древних времён река объединяла славянские народы, была артерией знаменитого пути «Из варяг в греки». Сегодня Днепр ласково зовут «рекой дружбы».
Каким будет Купалье-2021, организаторы стали продумывать едва ли не сразу после прошлого фестиваля. Говорят, снова будут удивлять. Из новинок – караоке-концерт, танцы с роботами, почти 1,5 км торговых рядов. Главный лейтмотив этого года – рушник как символ народного единства.
В Александрию приедет белорусская театральная жемчужина – обновленная труппа Купаловского театра. Это будет уникальная возможность для жителей агрогородка и гостей праздника в камерной обстановке посмотреть спектакль одного из лучших театров.
Окутанный мифами и легендами, древний праздник Купалье белорусы любят и бережно хранят уже многие века. Это не только дань традициям, но и память о наших национальных корнях. Уже много лет легенда о волшебной папараць-кветке передается из уст в уста, а стать свидетелем купальских чудес мечтает каждый.
Особый тон празднику Купалье в Александрии задаст и музыка. Она будет звучать сразу на нескольких площадках почти до самого утра!
Насыщенный день завершит гала-концерт. К слову, и он не совсем обычный. Программу формировали по заявкам самих жителей Александрии. Перед гостями праздника выступят звезды белорусской эстрады, зарубежные артисты на музыкальный праздник в Александрию тоже заглянут. Впервые – и президентский оркестр. Трансляцию концерта обеспечит телеканал ОНТ. Так что белорусский зритель точно ничего не упустит.
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В поисках мифической папараць-кветки! Уже в эту субботу Александрия соберет друзей на «Купалье». И пока гости – в ожидании праздника, организаторы – в активной...
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