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Из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения
Источник материала: ОНТ
В Санкт-Петербурге с 13 июля в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вводятся новые ограничения. Об этом
Теперь на спортивные и физкультурные мероприятия не будут пускать зрителей.
Нельзя проводить мероприятия, на которых присутствует более 75 человек.
Исключение – культурные и зрелищные мероприятия в концертных залах, театрах, цирке и кинотеатрах по согласованию с местными властями, а также одобренные физкультурные и спортивные мероприятия. При этом будет действовать ограничение на максимальное количество людей в залах.
Речной туристический транспорт в городе после введения ограничений сможет заполнять только 50% мест.
Работодателям посоветовали минимизировать присутствие сотрудников в офисах. В городе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте. Планируется, что эти ограничения будут действовать до 16 августа.
Фото: pixabay
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В Санкт-Петербурге с 13 июля в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вводятся новые ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации....
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