Источник материала: Myfin



​Беларусбанк стал лучшим розничным банком страны

Лучшие банки в разных номинациях эксперты World Finance определяют на протяжении 14 лет. В этом году при выборе победителей они отметили, что нынешнее время характеризуется жесткой конкуренцией, которая обусловлена высокими требованиями клиентов. Лучшие банки уже сейчас интегрируют свои услуги не только в финансовые аспекты жизни клиентов, выходя за рамки традиционных банковских продуктов и услуг и создают максимально персонализированные новые предложения.

— Победа в этом конкурсе подтверждает еще раз тот факт, что услуги и продукты нашего банка имеют ряд преимуществ и востребованы у клиентов, — отметила заместитель председателя правления Светлана Кожекина. — Мы всегда стремимся учитывать интересы и потребности всех категорий клиентов, предлагая новые и совершенствуя действующие продукты и сервисы. И награда в рамках международной премии свидетельствует о том, что бренд «Беларусбанк» ассоциируется с символом надежности и стабильности, которому доверяют на белорусском и на зарубежном финансовых рынках».

Отметим, что сегодня наш банк занимает лидирующие позиции на розничном банковском рынке Беларуси. Порядка 75% населения страны — 7 млн человек — клиенты Беларусбанка. Из них 4,5 млн — владельцы платежных карточек, 3,4 млн — вкладчики, 1,1 млн – кредитополучатели.





*рекламный материал, УНП 100325912