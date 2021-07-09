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Талибы собрались защищать Россию

09.07.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Афганское движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не допустит того, чтобы территории Афганистана использовались для нападения на Россию.

Фото: Rahmat Gul / AP

Об этом, пишет Лента.Ру, а также о намерении защищать регион от иных угроз, заявил в Twitter спикер политического офиса частично признанного «Исламского эмирата Афганистан», связанного с талибами.

Он заявил, что стороны договорились о беспрепятственной работе дипломатов, посольств, консульств и благотворительных организаций.

Ранее стало известно, что представители «Талибана» прибыли в Москву и встретились со специальным представителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Министр связал это с выводом американских войск из страны.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности аэропорта столицы Афганистана, после ухода американских войск планирует Турция.

Между тем боевики «Талибана» продвигаются все дальше к границам Таджикистана. Они напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии. 8 июля талибы водрузили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном.
 
 
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Афганское движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не допустит того, чтобы территории Афганистана использовались для нападения на...
 
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