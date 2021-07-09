KEF: Источником роста белорусской экономики были частные компании

«Назад в будущее, или краткая историческая справка о белорусском частном секторе» - так называется новая работа, опубликованная телеграм-каналом «Кастрычніцкі эканамічны форум» (KEF). Создателем данного канала является Исследовательский центр ИПМ.





Справка демонстрирует, что последние 9 лет источником роста белорусской экономики был частный сектор.

Вклад в рост занятости





Если в 2012 году частный сектор, по оценкам исследователей, нанимал 37.8% от общего числа занятых в экономике, то в 2020 г. – 45.5%. Занятость в частном секторе в 2012 г. составила, по оценкам экспертов, 1741.5 тыс. человек, а в 2020 г. – 1961.5 тыс. человек (+220 тыс. человек). За это же время занятость в секторе МСП приросла всего на 40.5 тыс. человек (2012 г. – 1446 тыс. человек, 2020 г. – 1486.5 тыс. человек).





С 2012 по 2020 годы занятость в Беларуси снизилась на 6,43%, в том числе за счет коммерческих предприятий с долей государства — на 10,35 процентных пункта, бюджетников — на 0,85 процентных пункта. При этом за счет частного сектора она увеличилась на 4,77 процентных пункта.





Единственная группа предприятий госсектора, в которой занятость росла (причем даже несколько быстрее, чем в частном секторе — 1,9% в среднем за год по сравнению с 1,5% в год в частном секторе) была группа с долей государства менее 50%, отмечают авторы анализа. Но из-за низкого удельного веса этой группы в общей численности занятых в экономике ее вклад в прирост занятости был незначительным.





Занятость в частном секторе в 2012 году составляла, по оценкам экспертов, 1,74 млн человек, а в 2020 году — 1,96 млн человек. Если в 2012 году частный сектор нанимал 37,8% от общего числа занятых в экономике, то в 2020-м — уже 45,5%.





Опережающий рост зарплат

Темпы роста реальной зарплаты по формам собственности тоже существенно различались, отмечают авторы анализа. Медленнее всего росла реальная зарплата на предприятиях с долей государства менее 50% (3,2% в среднем за год). Быстрей всего — в частном секторе (7,2% в среднем за год).





Вклад частных компаний в прирост реального фонда заработной платы в последние годы был наибольшим — 3,62 процентных пункта в среднем за год. Еще 1,35 процентных пункта добавляли бюджетники, а суммарный вклад государственных коммерческих предприятий оказался отрицательным (-0.11 процентных пункта).





Изменение структуры экспорта





Еще одним показателем, который указывает на то, что именно частные компании были источником роста экономики, авторы телеграм-канала называют изменение структуры экспорта.





В 2012 году в экспорте товаров и услуг доминировали нефть, нефтепродукты, калий и трубопровод (22,61 млрд долларов) и другой экспорт госпредприятий (14,58 млрд долларов), в то время как частные компании экспортировали товаров и услуг всего на 14,35 млрд долларов.





В 2020 года ситуация изменилась: нефть, нефтепродукты, калий и трубопровод дали всего 6,98 млрд долларов экспорта товаров и услуг, другой экспорт государственных коммерческих предприятий составил 9,34 млрд долларов, в то время как частные компании продали на экспорт товаров и услуг на сумму 20,72 млрд долларов.





В итоге доля частного сектора в экспорте товаров и услуг увеличилась с 30,8% в 2012 году до 64,7% в 2020 году.





«Все эти цифры представляют собой очередную историческую справку, которая, впрочем, даёт возможность прикинуть, какие последствия могут быть у «сжатия» частного сектора. Хотя, конечно, на шкале времени в наших графиках нет 1990-х, но направление вполне понятное», - констатируют авторы исторической справки.



