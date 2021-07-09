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Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

09.07.2021 07:39 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Локации: 

  • Усадебно-парковый комплекс Гуттен-Чапских в деревне Станьково

  • Центр экологического туризма Станьково

  • Филиал музея ВОВ - комплекс “Старая граница”

Расстояние: 50 км

Время в пути: 1 час

Время на объекте: 3-4 часа

Затраты: 40 рублей на человека + бензин

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Развалины истории

Поездку рекомендуем начать с усадебного парка Гуттен-Чапских в деревне Станьково. Кстати, Кароль Гуттен-Чапский был городским головой Минска в течение 11 лет (1890-1901) и смог превратить его из провинциального города в европейский. И да, это он построил пивзавод в Минске (нынешняя Оливария). 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Однако, несмотря на такие заслуги рода Чапских, реставрация объектов усадьбы так и не началась.  Все они недоступны для посещений, так как находятся в аварийном состоянии, табличка “Охраняется государством” надежды на скорейшее восстановление не сулит. 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Итак, что мы сегодня еще можем увидеть из наследия рода Гуттен-Чапских: въездную браму, дворец-скарбницу, дом прислуги, конюшню, парк с древними дубами, церковь Святого Николая и ротонду. Последние два объекта реставрированы за частные средства. 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

НИКАКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ на ценнейшие исторические объекты на дороге вы не найдете. Даже остановившись возле парке вы изначально увидите лишь советскую кирпичную трехэтажку. По иронии судьбы  там находится  центр туризма и краеведения Дзержинского района. 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Но у нас есть лайфхак: едете до этой точки 53.638464, 27.227020, поворачиваете на гаражи и въезжаете в парк как раньше делали графские гости - через Въездную браму. 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Никаких ограничений по движению транспорта в историческом парке парке мы не обнаружили. 

Из объектов исторического наследия отреставрированы лишь хозпостройки: конюшня, свинарник. А еще неплохо сохранился дом прислуги. Усадьба не пережила войну - была взорвана партизанами.

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

А вот построенный в виде рыцарского замка дворец-скарбница  еще несколько лет назад принимал гостей. Во времена Гуттен-Чапских это был - ВНИМАНИЕ! - крупнейший частный музей Европы! Здесь хранилась богатейшая коллекция картин, монет, оружия, икон, слуцких поясов, предметов быта.

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Дуб-легенда

Табличка на здании прислуги  говорит, что  где-то в парке находится 500-летний дуб, на котором в результате удара молнии явилось изображение богородицы. Дуб найти несложно, хотя никаких указателей традиционно нет. Лик богородицы при определенной доле фантазии читается. Сам парк  довольно запущен и вообще больше походит на лес. 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

На этом можно покидать деревню Станьково и переехать в одноименный центр экологического туризма, находящийся в 3 км.

Зоопарк

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Зоопарк наверняка очень понравится детям: здесь много всевозможных кур, которых можно кормить только специальным кормом (1,5 рубля), а еще  гуси гогочут, страусы норовят прихватить твою руку, а меланхоличные аисты и журавли вас просто не замечают.




Далее  вольерах изобилие копытных -  особенно хороши  косули и барашки, есть даже семейство зубров. 





Присутствуют  также лев, тигр, медведи, волки  и рысь. Лев восстанавливался после операции и администрация просила его не беспокоить фотографированием. За этой ей респект. 

Вход в зоопарк 7 рублей для взрослого, 6 - для ребенка.

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

На территории центра есть немного детских аттракционов, есть 2 кафе и точки по продаже воды и мороженного. 

Одна беда - туалеты. Традиционно - напольные и также традиционно их никто не убирает. Но у нас есть и здесь лайфхак: в детском кафе есть нормальный санузел: с водой, унитазом, туалетной бумагой). Не благодарите. 

Партизанская делянка

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Следующий пункт - партизанский лагерь.  Вы увидите  несколько настоящих землянок с реальной обстановкой и атрибутами времени. Очень познавательно. Там же есть пушки, оружие и дуб исполнения желаний. Ему также как и его брату в графском парке Чапских 500 лет, но повезло явно больше с окружением и уходом. Желание мы загадали.

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Стоимость билета 4 рубля.

Выставка военной техники и граница на замке

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Еще одним пунктом нашей поездки стал комплекс “Старая граница”, который  является филиалом музея Отечественной войны. Здесь есть много военной и послевоенной техники. Особенно хороши пароводы. Между прочим, они австрийские, контрибуционные. Оказывается, Советскому союзу досталось 2000 паровозов  с лучшего в Европе завода и они служили верой и правдой практически без поломок до середины 70-х годов!. Машинисты их ласково называли “фрау”. 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Но самое яркое впечатление оставляет комплекс “Граница” - с  пограничной вышкой, флагштоком, колючей проволокой и бюстом Ленина. 

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Стоимость посещения - 4 рубля.

Где поесть?

В комплекс входит ресторан  “Графский маёнтак” с традиционной белорусской кухней и доброжелательным персоналом. Покушать будет стоить от 20 рублей на человека.

Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Резюме: направление очень интересное, правда, состояние реальных исторических объектов вызывает грусть. Цены приемлемые, народу не много.

 
Теги: Минск
 
 
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Локации:  Усадебно-парковый комплекс Гуттен-Чапских в деревне Станьково Центр экологического туризма...
 
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