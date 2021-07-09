Путешествуем по Беларуси. Станьково: исторические руины и реконструкция границы СССР

Источник материала: Смартпресс

Локации:

Усадебно-парковый комплекс Гуттен-Чапских в деревне Станьково

Центр экологического туризма Станьково

Филиал музея ВОВ - комплекс “Старая граница”

Расстояние: 50 км

Время в пути: 1 час

Время на объекте: 3-4 часа

Затраты: 40 рублей на человека + бензин







Развалины истории

Поездку рекомендуем начать с усадебного парка Гуттен-Чапских в деревне Станьково. Кстати, Кароль Гуттен-Чапский был городским головой Минска в течение 11 лет (1890-1901) и смог превратить его из провинциального города в европейский. И да, это он построил пивзавод в Минске (нынешняя Оливария).







Однако, несмотря на такие заслуги рода Чапских, реставрация объектов усадьбы так и не началась. Все они недоступны для посещений, так как находятся в аварийном состоянии, табличка “Охраняется государством” надежды на скорейшее восстановление не сулит.







Итак, что мы сегодня еще можем увидеть из наследия рода Гуттен-Чапских: въездную браму, дворец-скарбницу, дом прислуги, конюшню, парк с древними дубами, церковь Святого Николая и ротонду. Последние два объекта реставрированы за частные средства.





НИКАКИХ УКАЗАТЕЛЕЙ на ценнейшие исторические объекты на дороге вы не найдете. Даже остановившись возле парке вы изначально увидите лишь советскую кирпичную трехэтажку. По иронии судьбы там находится центр туризма и краеведения Дзержинского района.







Но у нас есть лайфхак: едете до этой точки 53.638464, 27.227020 , поворачиваете на гаражи и въезжаете в парк как раньше делали графские гости - через Въездную браму.







Никаких ограничений по движению транспорта в историческом парке парке мы не обнаружили.

Из объектов исторического наследия отреставрированы лишь хозпостройки: конюшня, свинарник. А еще неплохо сохранился дом прислуги. Усадьба не пережила войну - была взорвана партизанами.







А вот построенный в виде рыцарского замка дворец-скарбница еще несколько лет назад принимал гостей. Во времена Гуттен-Чапских это был - ВНИМАНИЕ! - крупнейший частный музей Европы! Здесь хранилась богатейшая коллекция картин, монет, оружия, икон, слуцких поясов, предметов быта.







Дуб-легенда

Табличка на здании прислуги говорит, что где-то в парке находится 500-летний дуб, на котором в результате удара молнии явилось изображение богородицы. Дуб найти несложно, хотя никаких указателей традиционно нет. Лик богородицы при определенной доле фантазии читается. Сам парк довольно запущен и вообще больше походит на лес.







На этом можно покидать деревню Станьково и переехать в одноименный центр экологического туризма, находящийся в 3 км.

Зоопарк







Зоопарк наверняка очень понравится детям: здесь много всевозможных кур, которых можно кормить только специальным кормом (1,5 рубля), а еще гуси гогочут, страусы норовят прихватить твою руку, а меланхоличные аисты и журавли вас просто не замечают.







Далее вольерах изобилие копытных - особенно хороши косули и барашки, есть даже семейство зубров.









Присутствуют также лев, тигр, медведи, волки и рысь. Лев восстанавливался после операции и администрация просила его не беспокоить фотографированием. За этой ей респект.

Вход в зоопарк 7 рублей для взрослого, 6 - для ребенка.







На территории центра есть немного детских аттракционов, есть 2 кафе и точки по продаже воды и мороженного.

Одна беда - туалеты. Традиционно - напольные и также традиционно их никто не убирает. Но у нас есть и здесь лайфхак: в детском кафе есть нормальный санузел: с водой, унитазом, туалетной бумагой). Не благодарите.

Партизанская делянка







Следующий пункт - партизанский лагерь. Вы увидите несколько настоящих землянок с реальной обстановкой и атрибутами времени. Очень познавательно. Там же есть пушки, оружие и дуб исполнения желаний. Ему также как и его брату в графском парке Чапских 500 лет, но повезло явно больше с окружением и уходом. Желание мы загадали.







Стоимость билета 4 рубля.

Выставка военной техники и граница на замке







Еще одним пунктом нашей поездки стал комплекс “Старая граница”, который является филиалом музея Отечественной войны. Здесь есть много военной и послевоенной техники. Особенно хороши пароводы. Между прочим, они австрийские, контрибуционные. Оказывается, Советскому союзу досталось 2000 паровозов с лучшего в Европе завода и они служили верой и правдой практически без поломок до середины 70-х годов!. Машинисты их ласково называли “фрау”.







Но самое яркое впечатление оставляет комплекс “Граница” - с пограничной вышкой, флагштоком, колючей проволокой и бюстом Ленина.







Стоимость посещения - 4 рубля.

Где поесть?

В комплекс входит ресторан “Графский маёнтак” с традиционной белорусской кухней и доброжелательным персоналом. Покушать будет стоить от 20 рублей на человека.







Резюме: направление очень интересное, правда, состояние реальных исторических объектов вызывает грусть. Цены приемлемые, народу не много.