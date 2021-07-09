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На МКАД эвакуатор въехал в «Шкоду», остановившуюся после ДТП

09.07.2021 07:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Двойное ДТП случилось вечером 8 июля на Минской кольцевой автодороге на участке между проспектом Победителей и деревней Заценеь.

Примерно в 19:45 водитель «Шкоды» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутным «Фордом». В этом ДТП обошлось без пострадавших.

А через полчаса водитель эвакуатора «Мерседес», двигавшийся в крайней правой полосе, отвлекся от управления и врезался в стоявшую «Шкоду».

В результате второго ДТП находившиеся в салоне водитель и пассажир «Шкоды» получили травмы и попали в больницу, сообщает ГАИ Минска.

На МКАД эвакуатор въехал в «Шкоду», остановившуюся после ДТП

На МКАД эвакуатор въехал в «Шкоду», остановившуюся после ДТП

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Двойное ДТП случилось вечером 8 июля на Минской кольцевой автодороге на участке между проспектом Победителей и деревней Заценеь. Примерно в 19:45 водитель «Шкоды»...
 
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