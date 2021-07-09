На МКАД эвакуатор въехал в «Шкоду», остановившуюся после ДТП

Двойное ДТП случилось вечером 8 июля на Минской кольцевой автодороге на участке между проспектом Победителей и деревней Заценеь.

Примерно в 19:45 водитель «Шкоды» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутным «Фордом». В этом ДТП обошлось без пострадавших.

А через полчаса водитель эвакуатора «Мерседес», двигавшийся в крайней правой полосе, отвлекся от управления и врезался в стоявшую «Шкоду».

В результате второго ДТП находившиеся в салоне водитель и пассажир «Шкоды» получили травмы и попали в больницу, сообщает ГАИ Минска.







