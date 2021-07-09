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Озеро Свитязь всё? Там запретили купание из-за кишечной палочки

09.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации Новогрудского зонального центра гигиены и эпидемиологии, с 5 июля введен запрет на купание детей и взрослых в озере Свитязь Новогрудского района, пишет novgazeta.by. Причина – несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. При плановом исследовании воды была обнаружена кишечная палочка в пределах выше допустимой нормы.



Как подчеркнули сотрудники Новогрудского зонального ЦГЭ, лабораторные исследования воды на разрешенных для купания водоемах производится еженедельно.

Нельзя точно сказать, пишет s13.ru, когда вода очистится от бактерии. Это зависит от множества природных факторов – таких, как температура окружающей среды, погода, количество осадков и многого другого.

Также специалисты подчеркнули, что на пляжах установлены специальные запрещающие знаки, к которым отдыхающим следует отнестись со всей серьезностью. Риск подхватить кишечную инфекцию очень высок.

Напомним, всего в Новогрудском районе 3 разрешенных для купания водоема: озеро Свитязь, водоемы Литовка и Молодежное. На данный момент купаться можно только в двух из них. Ограничение на купание в озере Свитязь будет действовать до тех пор, пока результаты исследований не покажут улучшение качества воды.
 
 
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По информации Новогрудского зонального центра гигиены и эпидемиологии, с 5 июля введен запрет на купание детей и взрослых в озере Свитязь Новогрудского района,...
 
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