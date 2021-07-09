Озеро Свитязь всё? Там запретили купание из-за кишечной палочки









Как подчеркнули сотрудники Новогрудского зонального ЦГЭ, лабораторные исследования воды на разрешенных для купания водоемах производится еженедельно.





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Также специалисты подчеркнули, что на пляжах установлены специальные запрещающие знаки, к которым отдыхающим следует отнестись со всей серьезностью. Риск подхватить кишечную инфекцию очень высок.





Напомним, всего в Новогрудском районе 3 разрешенных для купания водоема: озеро Свитязь, водоемы Литовка и Молодежное. На данный момент купаться можно только в двух из них. Ограничение на купание в озере Свитязь будет действовать до тех пор, пока результаты исследований не покажут улучшение качества воды.