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Трое суток в лесу — найденный в Вилейском районе 67-летний грибник очень слаб, но внука узнал
Источник материала: Партизан
Машина скорой помощи 8 июля доставила из леса в больницу 67-летнего грибника, жителя деревни Дворец Вилейского района Владимира Язинского, которого поисковая группа нашла в этот день, спустя более чем трое суток после его пропажи.
Пенсионер 5 июля около 04:00 отправился за грибами и домой не вернулся.
Язинского обнаружили 8 июля около 14:30 в лесу после того, как сначала нашли пачку от его сигарет.
Координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Богуш
— От деревни Дворец, в которой живет Владимир Язинский, до того места в лесу, где его обнаружили, около трех километров. Группа поиска цепью прочесывала лес и Владимира первым увидел сотрудник милиции, который был в этой группе. Язинский — заядлый грибник. Нет сомнений, что все это время, с момента похода за грибами, он находился в лесу. Мужчина очень слаб. Сил не было. Самостоятельно передвигаться он не мог. На вопросы не отвечал, но своего внука, который также занимался поисками, узнал.
По словам Александра Богуша, пенсионера на носилках вынесли из леса и передали бригаде врачей. Машина скорой помощи уже отвезла его в больницу.
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Машина скорой помощи 8 июля доставила из леса в больницу 67-летнего грибника, жителя деревни Дворец Вилейского района Владимира Язинского, которого поисковая...
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