|
Каролина Плишкова вернется в топ-10 благодаря победе над Соболенко. Белоруска поднимется на третью строчку рейтинга
Источник материала: Партизан
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова обыграла Арину Соболенко в полуфинале «Уимблдона» (5:7, 6:4, 6:4) и сократила отставание в личных встречах (1:2).
Баланс Плишковой в матчах с соперницами из первой пятерки стал 19:21, на "Больших шлемах" — 2:5.
Чешка второй раз вышла в финал "Большого шлема". Она уже играла на этой стадии на US Open-2016 и проиграла Анжелик Кербер,
С понедельника Плишкова вернется в топ-10: она уже гарантировала себе седьмую строчку, а в случае победы станет четвертой. Соболенко, несмотря на поражение, гарантированно дебютирует на третьем месте, отмечает sports.ru.
За титул Плишкова поборется с Эшли Барти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каролина Плишкова вернется в топ-10 благодаря победе над Соболенко. Белоруска поднимется на третью строчку рейтинга
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова обыграла Арину Соболенко в полуфинале «Уимблдона» (5:7, 6:4, 6:4) и сократила отставание в личных встречах (1:2).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)