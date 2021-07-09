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Каролина Плишкова вернется в топ-10 благодаря победе над Соболенко. Белоруска поднимется на третью строчку рейтинга

09.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова обыграла Арину Соболенко в полуфинале «Уимблдона» (5:7, 6:4, 6:4) и сократила отставание в личных встречах (1:2).




Баланс Плишковой в матчах с соперницами из первой пятерки стал 19:21, на "Больших шлемах" — 2:5.

Чешка второй раз вышла в финал "Большого шлема". Она уже играла на этой стадии на US Open-2016 и проиграла Анжелик Кербер, пишет "Прессбол".

С понедельника Плишкова вернется в топ-10: она уже гарантировала себе седьмую строчку, а в случае победы станет четвертой. Соболенко, несмотря на поражение, гарантированно дебютирует на третьем месте, отмечает sports.ru.

За титул Плишкова поборется с Эшли Барти.
 
 
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Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова обыграла Арину Соболенко в полуфинале «Уимблдона» (5:7, 6:4, 6:4) и сократила отставание в личных встречах (1:2).
 
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