Каролина Плишкова вернется в топ-10 благодаря победе над Соболенко. Белоруска поднимется на третью строчку рейтинга













Баланс Плишковой в матчах с соперницами из первой пятерки стал 19:21, на "Больших шлемах" — 2:5.





пишет "Прессбол". Чешка второй раз вышла в финал "Большого шлема". Она уже играла на этой стадии на US Open-2016 и проиграла Анжелик Кербер,"Прессбол".





С понедельника Плишкова вернется в топ-10: она уже гарантировала себе седьмую строчку, а в случае победы станет четвертой. Соболенко, несмотря на поражение, гарантированно дебютирует на третьем месте, отмечает sports.ru.





За титул Плишкова поборется с Эшли Барти.



























