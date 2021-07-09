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Отставные колумбийские военные оказались причастны к убийству президента Гаити
Источник материала: Партизан
Большая часть членов группировки, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза, оказалась отставными колумбийскими военными.
Об этом заявил министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте в выступлении, которое
«В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии», — заявил Алонте.
Министр распорядился,
Ранее правоохранительные органы Гаити раскрыли гражданство 28 членов убившей президента страны группировки. отряд наемников состоял из 26 граждан Колумбии, еще двое участников группировки оказались уроженцами Гаити. Всего к этому часу задержано 17 участников преступной группы.
Одним из задержанных, как сообщают РИА Новости, оказался американец гаитянского происхождения Джеймс Солаж. Он говорил, что работает охранником в посольстве Канады в стране. Себя он описывал как «сертифицированного дипломатического представителя», защитника детей и подающего надежды политика на сайте благотворительной организации, которую он основал в 2019 году на юге Флориды.
Группа неизвестных напала на резиденцию главы государства в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили президента из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное. Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.
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Большая часть членов группировки, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза, оказалась отставными колумбийскими военными.
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