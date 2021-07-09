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Британцы просят сделать 12 июля выходным, если Англия выиграет ЧЕ
Источник материала: Партизан
Правительство страны отреагировало на данную инициативу, предложив нанимателям самим решать – давать работникам выходной или нет.
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
Британцы создали петицию с просьбой сделать понедельник 12 июля выходным,
Соответствующую петицию об этом на интернет-сайте парламента Великобритании подписали уже более 230 тысяч человек.
"Объявить выходным днем понедельник 12 июля если Англия выиграет Евро-2020. Важно дать стране выходной на следующий день в случае победы команды", – говорится в ее тексте.
Правительство страны отреагировало на данную инициативу, предложив нанимателям самим решать – давать работникам выходной или нет.
Напомним, в среду 7 июля команда Англии в полуфинале Евро-2020 сумела одержать победу над сборной Дании со счетом 2:1.
Финал соревнований состоится в воскресенье 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" – англичане сыграют с итальянцами, которые в полуфинале выиграли у команды Испании.
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Правительство страны отреагировало на данную инициативу, предложив нанимателям самим решать – давать работникам выходной или нет.
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