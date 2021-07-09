ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие белорусские ИТ-компании обосновались в Польше

09.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские IT-компании продолжают искать альтернативные локации в соседних странах. Недавно офис в польском Гданьске открыла компания Agente.

Какие белорусские ИТ-компании обосновались в Польше
Это – достаточно «взрослый» IT-бизнес, почти ровесник белорусского Парка высоких технологий. Agente в 2007 году создали Андрей Терехин и Олег Ромейко.

Компания специализируется как на создании собственных продуктов в cфере искусственного интеллекта и работы с большими данными, так и на заказной разработке пользовательских веб- и мобильных приложений. И в этих направлениях сотрудничает со стартапами и известными бизнесами в направлениях электронного обучения, здравоохранения, PropTech (высоких технологий в сфере строительства), СМИ и других отраслях. Центральный офис бизнеса находится в Минске, еще один – в Нью-Йорке. Через него компания коммуницирует с клиентами в Северной Америке. С 2018 года Agente является резидентом ПВТ.

По словам владельцев Agente, новый офис понадобился для установления более тесных отношений с европейскими клиентами, а выбор Польши и Гданьска предопределили местные программы, направленные на поддержку компаний и специалистов, переезжающих из стран Восточной Европы.

Во-первых, это государственная программа Poland.Business Harbour, специально принятая в сентябре 2020 года с целью упрощения переезда в Польшу IT-компаний и программистов из Беларуси. Ее участники, число которых уже составляет несколько сотен, получают юридическую и визовую помощь, в ее рамках решаются вопросы с арендой офисов и жилья. Предприниматели могут рассчитывать на гранты и поддержку в контактах с местными инвесторами.

Во-вторых, это местная инициатива Come2Pomerania, помогающая компаниям, стартапам и IT-специалистам из Беларуси и других стран Восточной Европы переезжать в Гданьск или другие города Померании и начинать в них бизнес. Agente, как сообщают местные СМИ, стала третьей компанией, воспользовавшейся поддержкой в рамках Come2Pomerania.

Agente — очередная белорусская IT-компанией, которая с начала кризиса в Беларуси выбрала Польшу в качестве новой или дополнительной локации.  Приток белорусских бизнесов в эту страну начался с осени 2020 года.

Среди них достаточно много известных компаний.

В конце 2020 года офисы в Лодзи и Варшаве открыли такие разработчики, как iTechArt Group и SoftTeco. В начале этого года в новые центры разработки во Вроцлаве начали набирать сотрудников IBA Group и LeverX Group.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские IT-компании продолжают искать альтернативные локации в соседних странах. Недавно офис в польском Гданьске открыла компания Agente.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by