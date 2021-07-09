ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

09.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Активность стратовулкана привела к тому, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании покрылась пеплом и его пришлось временно закрыть. Самый активный вулкан Европы Этна на итальянском острове Сицилия несколько дней подряд демонстрирует свою мощь.


Извержение вулкана Этна 23 июня 2021 года

Во время последнего извержения он выбросил в небо столб пепла высотой около пяти километров, сообщает korrespondent.net со ссылкой на NBC News.

Инцидент на некоторое время заставил прекратить работу близлежащего аэропорта Катании.

По данным сайта Volcano Discovery, последняя сильная активность Этны наблюдалась в ночь с 6 на 7 июля. После фазы интенсивных взрывов примерно до полуночи вторника, вулкан постепенно перешел к фонтану лавы высотой в несколько сотен метров.

На данный момент он затих, однако существует вероятность нового извержения в пятницу, 9 июля.

В сети появились захватывающие видео Этны, выбрасывающей лаву, в том числе с высоты птичьего полета. Активность вулкана фиксируют со 2 июля.


 

Напомним, 28 июня на Коста-Рике начал извергаться вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха. Он выбросил в небо столб пепла высотой 3,3 километра.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активность стратовулкана привела к тому, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании покрылась пеплом и его пришлось временно закрыть. Самый активный вулкан...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД эвакуатор въехал в «Шкоду», остановившуюся после ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by