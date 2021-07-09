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На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Источник материала: Партизан
Активность стратовулкана привела к тому, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании покрылась пеплом и его пришлось временно закрыть. Самый активный вулкан Европы Этна на итальянском острове Сицилия несколько дней подряд демонстрирует свою мощь.
Извержение вулкана Этна 23 июня 2021 года
Во время последнего извержения он выбросил в небо столб пепла высотой около пяти километров,
Инцидент на некоторое время заставил прекратить работу близлежащего аэропорта Катании.
По данным сайта Volcano Discovery, последняя сильная активность Этны наблюдалась в ночь с 6 на 7 июля. После фазы интенсивных взрывов примерно до полуночи вторника, вулкан постепенно перешел к фонтану лавы высотой в несколько сотен метров.
На данный момент он затих, однако существует вероятность нового извержения в пятницу, 9 июля.
В сети появились захватывающие видео Этны, выбрасывающей лаву, в том числе с высоты птичьего полета. Активность вулкана фиксируют со 2 июля.
Напомним, 28 июня на Коста-Рике начал извергаться вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха. Он выбросил в небо столб пепла высотой 3,3 километра.
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Активность стратовулкана привела к тому, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании покрылась пеплом и его пришлось временно закрыть. Самый активный вулкан...
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