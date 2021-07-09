Летние пикники Vulitsa Ezha продолжаются: следующий фест - уже на этих выходных

Источник материала: Смартпресс

Что: городской пикник Vulitsa Ezha

Когда: 10 – 11 июля;

Где: Ботанический сад

Время проведения: 12:00 - 22:00

Стоимость билетов заранее и в день мероприятия: Br12

Детям до 12 лет вход свободный

Шестой сезон большого городского пикника Vulitsa Ezha продолжается, в июне проект вернулся на площадку Ботанического сада и собрал более 18 тыс. гостей. Следующий фестиваль пройдет уже 10-11 июля: на фуд-корте появятся новые участники, изменятся активации и главная сцена.







Что в июле по Ezha?

Основой проекта остаются участники фуд-корта - это более 50 заведений с эксклюзивными (только на Vulitsa Ezha ) блюдами и кухнями всех народов мира (от острой и сочной мексиканской еды до израильских фалафелей). И хотя организаторы обновляют заявки на фуд-корт второго пикника, многие из июньских участников остаются: любители улиток и устриц точно могут не волноваться.

Так же, как и в июне, будет несколько барных зон с бодрящими напитками и легким игристым, а сделать заказ блюд по-прежнему можно будет онлайн прямо на площадке через приложение Delivio, указав ближайший к своему месту отдыха на пикнике пункт выдачи. Такой новый сервис впервые запустили в шестом сезоне Vulitsa Ezha.

Организаторы проекта делают все, чтобы блюда были вкусными, а обслуживание качественным. На каждом фестивале сезона проходит премия Ezha Awards, где самое честное жюри - посетители. Именно они определяют лучшего участника фуд-корта, помогая открывать новые имена среди заведений большого города. По просьбам гостей пикника в июле голосовать за участников нужно будет именно на площадке. Организаторы прислушались к комментариям и считают, что такой формат будет прозрачным и понятным, а для фуд-кортов это станет настоящей и честной офлайн-битвой за благодарных клиентов.

Чем порадует Vulitsa ?

На июльском пикнике будут работать постоянные локации проекта: Local Food Market с уникальной экопродукцией от топовых фермеров, дизайнерский маркет от мастеров ручной работы и, конечно же, большая детская зона Kіds 0+ с бесплатными развлечениями: от батутов и карусели до анимаций с аквагримом. Будет работать кинотеатр под открытым небом от видеосервиса VOКА, где кроме кинопоказов любимых мультиков и фильмов проходят интерактивы с подарками.

Также продолжит свою важную работу инклюзивная площадка при поддержке компании А1. В июне тут можно было сделать экспресс-массаж, поучаствовать в творческих мастер- классах, познакомиться с собаками-терапевтами, а также отведать кофе от “Инклюзивного бариста”. Благодаря этой локации Vulitsa Ezha стала доступной для всех. Проявить себя и получить максимально комфортный отдых могут все, в том числе и люди с (не)ограниченными возможностями.

Дегустации, мастер-классы, яркие фотозоны, интерактивы, музыкальные сеты - все это в атмосфере летнего чилаута среди цветущих растений Ботанического сада.

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Июльский пикник будет 14-ым по счету в Минске, На первом пикнике Vulitsa Ezha 2021 гости с удовольствием заказывали блюда на фуд-корте: съедено 3300 бургеров, 4500 штук устриц, 250 кг плова, а на барных зонах выпили 5000 бокалов пива, более 4000 коктейлей и около 350 бутылок вина.

Несмотря на впечатляющие цифры большой городской пикник остается чистым и экологичным мероприятием. При поддержке белорусско-немецкой компании “Ремондис” идет сортировка мусора на площадке для дальнейшей переработки, а в конце пикника из всех эко-френдли заведений выбирается самое экологичное. Всего за 2 дня июньского пикника собрано 403 кг ПЭТ, 281 кг пленки, 793 кг стекла, 821 кг бумаги и 79 кг металла.

Июльский пикник станет вторым, но не последним в этом сезоне. Радовать минчан уютным отдыхом под открытым небом, интересными решениями и разнообразием вкуснейших уникальных блюд планируется еще в августе.

Vulitsa Ezha не впервые проходит в Ботаническом саду, где территория локации позволяет при большом количестве посетителей соблюдать социальную дистанцию и безопасно отдыхать на свежем воздухе.