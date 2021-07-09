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Как может измениться курс рубля во втором полугодии? Мнение

09.07.2021 08:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как может измениться курс рубля во втором полугодии? Мнение
фото: Myfin.by

Как может измениться курс рубля во втором полугодии? Мнение - В отношении тех изменений валютного курса, которые мы наблюдаем на текущей неделе, как всегда, надо искать внутренние и внешние причины. К внешним причинам можно отнести то, что на мировом рынке сейчас наблюдается некоторое укрепление доллара США по отношению к основным валютам. Мы видим, что курс пары евро/доллар опустился к отметке 1,18, в моменте он снижался 7 июля до 1,1792, то есть протестировал такой психологический барьер.

В России курс нацвалюты на торгах 8 июля на Московской бирже вышел выше 75 российских рублей за доллар. Хотя российские аналитики банковского сектора еще буквально в первых числах июля давали прогноз на июль в районе 71-72 российских рублей за доллар. Но ситуация изменилась радикальным образом.

Аналогично ситуация развивается и у нас. Всегда есть те, кто заинтересован в этом, и те, кто не заинтересован. И вот этот баланс интересов нащупывается рынком. Так, мы много раз говорили, что собственно относительно сильный рубль по большому счету государственному бюджету как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации не очень-то сильно и нужен. Другое дело, где граница этого баланса. Эту границу мы и видим в движениях курса как белорусского, так и российского рубля на наших внутренних рынках.

Фото: Myfin.by

Вот текущее изменение белорусского рубля по отношению к тому же доллару: в минувший понедельник доллар снижался на 0,27%, во вторник практически остановился на месте, в среду доллар вырос – на 0,84%, а в четверг 8 июля – на 1,44%.

Надо отметить, что есть другие показатели рынка, которые часто остаются в тени и которые широкая публика, может быть, не видит. И очень индикативный показатель – это объем торгов. Можно посмотреть объем торгов по доллару в те же дни. В понедельник объем торгов составил всего 8 с половиной миллиона долларов. Во вторник было больше – около 22,8 млн долларов, в среду – 18 млн, и на торгах 8 июля цифра была около 20 млн. Это такой среднестатистический нормальный объем торгов для белорусского рынка. Для примера, допустим, можно привести объемы торгов в достаточно напряженные дни прошлого года. Так, 25 августа 2020 года объем торгов по доллару США составил 109,9 млн, а 26 августа вообще был максимум дневного объема – 112 млн. Если сравнить с сегодняшним объемом торгов, то разница очень существенная.

Сегодня ситуация на рынке находится под контролем Нацбанка Беларуси как регулятора и развивается по рыночным параметрам. Что касается всплеска курса доллара в последние дни, то, на мой взгляд, тут сказался такой меркантильный интерес некоторых участников рынка, который связан со вступлением в силу в конце этой недели поправок в законодательство о валютном регулировании. Несмотря на то, что поправки сами по себе не несут каких-то кардинальных изменений. На мой взгляд, эти поправки большей частью технические. И вместе с тем появляются новые возможности, в том числе для физических лиц по открытию счетов за границей и др. Но, может быть, кто-то видит в этом какие-то другие риски для своих бизнесов и, по всей видимости, в эти дни пытается вскочить в последний вагон.

Но, думаю, что если курс доллара и поднимется до 2,6 белорусского рубля за доллар, то вряд ли дальше он значительно вырастет на протяжении ближайших 2-3 месяцев. Несмотря на все внешние обстоятельства, пока что состояние внутреннего финансового рынка стабильное и нет существенных рисков. Возможно, они могут появиться к концу года или в начале следующего года. Но в ближайшей перспективе этого не ожидается. И с большой долей вероятности курс останется вблизи текущего значения, а может быть даже со следующей недели, после того, как порядок валютного регулирования вступит в законную силу, откатит к 2 рублям 55 копейкам.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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