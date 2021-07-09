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В шведском Эребру разбился самолет с парашютистами

09.07.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Девять человек погибли в авиакатастрофе недалеко от аэропорта шведского города Эребру. Трагический инцидент случился в 19:22 местного времени 8 июля.

В шведском Эребру разбился самолет с парашютистами
Фото Jeppe Gustafsson / TT/ Aftonbladet

Практически сразу после взлета потерпел крушение легкомоторный самолет DHC-2 Turbo Beaver. После падения он загорелся. На борту воздушного судна находились восемь парашютистов и пилот. Все погибли.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выразил соболезнования родным погибших.

«С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время», — написал Лёвен в твиттере.

 

 

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Девять человек погибли в авиакатастрофе недалеко от аэропорта шведского города Эребру. Трагический инцидент случился в 19:22 местного времени 8 июля.
 
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