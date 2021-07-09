В шведском Эребру разбился самолет с парашютистами

Девять человек погибли в авиакатастрофе недалеко от аэропорта шведского города Эребру. Трагический инцидент случился в 19:22 местного времени 8 июля.



Фото Jeppe Gustafsson / TT/ Aftonbladet

Практически сразу после взлета потерпел крушение легкомоторный самолет DHC-2 Turbo Beaver. После падения он загорелся. На борту воздушного судна находились восемь парашютистов и пилот. Все погибли.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выразил соболезнования родным погибших.

«С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время», — написал Лёвен в твиттере.