США выведут свои войска из Афганистана к 31 августа

Источник материала: АФН

США полностью выведут свои войска из Афганистана к 31 августа, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг, 8 июля.

По его словам, американские военнослужащие выполнили все поставленные перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит "безопасно и организованно". Изначально планировалось, что США выведут своих военных из Афганистана к сентябрю 2021 года, но этот процесс идет быстрее, чем ожидалось, передает DW.

"Уже сейчас в Афганистане у нас служат люди, чьи родители в свое время тоже проходили службу в Афганистане", - сказал Байден. Он пообещал не отправлять в Афганистан "еще одно поколение американцев", если на то не будет веских причин. В стране при этом останутся от 650 до 1000 солдат и офицеров США, которые будут, в частности, следить за безопасностью в аэропорту Кабула, сообщает газета The Washington Post.

С 2001 года в Афганистане погибли свыше 1800 американских военнослужащих, более 20 тысяч были ранены. Байден еще в ходе предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" Соединенных Штатов, упоминая и эту операцию.

Вывод войск США из Афганистана также означает завершение операции НАТО в стране. Ранее афганскую территорию покинули германские военные, вывод войск завершает и Великобритания.

Это происходит на фоне активного наступления боевиков радикального исламистского движения "Талибан". Так, в начале июля из Афганистана в Таджикистан бежали около 1500 афганских военных, скрывающихся от талибов. Байден же заявляет, что в афганской армии служат около 300 тысяч человек и что она способна вести боевые действия лучше, чем талибы общая численность которых составляет 75 тысяч человек.