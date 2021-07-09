Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 546 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

Накануне белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек за уголовное преследование со стороны властей в связи с протестами против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года и насилия в отношении граждан страны.