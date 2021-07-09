|
В Бресте ликвидированы учреждения “За свой город” и “Дзедзич”
Источник материала: Партизан
Прокуратура заявила, что данные учреждения осуществляли деятельность, не соответствующую уставу.
Как сообщила служба информации прокуратуры Брестской области,
“Установлено, что с августа 2020 года учреждение «За свой город» вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие всестороннему социально-экономическому и культурному развитию городов Беларуси, размещало на своих страницах в социальных сетях информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку.
Учреждение «Дзедзич» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры занималось иной не закрепленной уставом деятельностью. В частности, организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий.
Органы прокуратуры Брестчины продолжают работу по выявлению организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую уставным целям”, – сообщает прокуратура Брестской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура заявила, что данные учреждения осуществляли деятельность, не соответствующую уставу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)