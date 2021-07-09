В Бресте ликвидированы учреждения “За свой город” и “Дзедзич”





пишет 1reg.by , социально-информационного учреждения «За свой город» и информационно-консалтингового учреждения «Дзедзич» ликвидированы администрацией Ленинского района Как сообщила служба информации прокуратуры Брестской области,1reg.by , социально-информационного учреждения «За свой город» и информационно-консалтингового учреждения «Дзедзич» ликвидированы администрацией Ленинского района Бреста по представлению прокуратуры.





“Установлено, что с августа 2020 года учреждение «За свой город» вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие всестороннему социально-экономическому и культурному развитию городов Беларуси, размещало на своих страницах в социальных сетях информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку.





Учреждение «Дзедзич» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры занималось иной не закрепленной уставом деятельностью. В частности, организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий.





Органы прокуратуры Брестчины продолжают работу по выявлению организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую уставным целям”, – сообщает прокуратура Брестской области.