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Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу
Источник материала: Партизан
Его команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.
Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом
Отметим, ранее Станислав Черчесов говорил, что не собирается покидать свой пост и готовится к матчу со сборной Хорватии.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе.
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Его команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.
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