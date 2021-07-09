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Жара в Беларуси: перекрыты семь температурных рекордов

09.07.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жара в Беларуси: перекрыты семь температурных рекордов
Иллюстративное фото
Семь температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях 8 июля, в первый день второй волны очень жаркой погоды.

Об этом свидетельствует проведенный naviny.online сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Теплее всего было в Жлобине — 32,7 градуса выше нуля. Здесь перекрыт рекорд 2015 года — 32,4 градуса.

Обновились максимумы в Могилеве — 32,6 (30,8 в 2006 году), Полоцке — 32,5 (32 в 2006-м), Сенно — 31,6 (31,5 в 2012-м), Лепеле — 31,5 (31,4 в 2006-м), Орше — 31 (30,2 в 2012-м) и Горках — 30,4 (29,9 в 2012-м).

Абсолютный рекорд дня устоял (35 градусов 8 июля 1999 года в Мозыре).

Нынешняя жара, как ожидают синоптики и предполагают математические модели, сохранится минимум до конца недели.

В первый период аномально жаркой погоды (19—26 июня) было переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений.
 
Теги: Могилев
 
 
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