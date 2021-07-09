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Николай Козлов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предъявили обвинение лидеру ОГП Николаю Козлову Политик прокомментировал выдвинутое против него обвинение.

Сейчаснаходится под подпиской о невыезде. Дата суда пока не назначена.Следственный комитет вел расследование с января этого года, в связи с тем, что будучи вызванным в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний по уголовному делу Координационного Совета по ст. 261 ч. 3 Николай Козлов отказался дать подписку о неразглашении,ucpb.info. А впоследствии в интервью СМИ назвал фамилию следователя, которая настойчиво требовала эту подписку.Николай Козлов прокомментировал выдвинутое против него обвинение:«Дело против меня надуманное и политически мотивированное.Я ознакомился с ним, и могу сказать – оно абсолютно пустое и надуманное. Там нет состава преступления. Слава Богу, меня там не оболгали, описали ситуацию такой, какой она была. Видимо, задача была поставлена, во что бы то ни стало возбудить уголовное дело в отношении меня.Если честно, я надеялся, что здравый смысл все же восторжествует, и это дело будет прекращено. Но принято было другое решение. Я думаю, это вызвано тем, что уголовное дело в отношении меня стоит на контроле генерального прокурора.Посмотрим, как будет развиваться ситуация. С точки зрения закона я не чувствую себя виновным. Я считаю, что следствие должно быть максимально гласным, если там нет никаких секретных данных. Чтобы люди видели, что это правосудие, а не какое-то там судилище, как мы видим сейчас по другим процессам политзаключенных, когда все засекречивают. А на самом деле, им просто стыдно выносить на суд общественности сфабрикованные уголовные дела и отправлять невиновных людей в места лишения свободы.Подписку о неразглашении я не дал. Считаю, что я не разглашал никаких данных следствия.Мое глубокое убеждение, что дела в отношении Координационного Совета,и сотен политзаключенных сфабрикованы. Это недопустимо, когда в стране сотни политзаключенных и десятки тысяч подверглись административному аресту в пыточных условиях.