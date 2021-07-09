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Предъявили обвинение лидеру ОГП Николаю Козлову

09.07.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Предъявили обвинение лидеру ОГП Николаю Козлову
Николай Козлов
Следственный комитет предъявил обвинение Николаю Козлову по ст. 407 ч.1 – разглашение данных предварительного расследования.

Сейчас Николай Козлов находится под подпиской о невыезде. Дата суда пока не назначена.

Следственный комитет вел расследование с января этого года, в связи с тем, что будучи вызванным в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний по уголовному делу Координационного Совета по ст. 261 ч. 3 Николай Козлов отказался дать подписку о неразглашении, пишет ucpb.info. А впоследствии в интервью СМИ назвал фамилию следователя, которая настойчиво требовала эту подписку.

Николай Козлов прокомментировал выдвинутое против него обвинение:

«Дело против меня надуманное и политически мотивированное.

Я ознакомился с ним, и могу сказать – оно абсолютно пустое и надуманное. Там нет состава преступления. Слава Богу, меня там не оболгали, описали ситуацию такой, какой она была. Видимо, задача была поставлена, во что бы то ни стало возбудить уголовное дело в отношении меня.


Если честно, я надеялся, что здравый смысл все же восторжествует, и это дело будет прекращено. Но принято было другое решение. Я думаю, это вызвано тем, что уголовное дело в отношении меня стоит на контроле генерального прокурора.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. С точки зрения закона я не чувствую себя виновным. Я считаю, что следствие должно быть максимально гласным, если там нет никаких секретных данных. Чтобы люди видели, что это правосудие, а не какое-то там судилище, как мы видим сейчас по другим процессам политзаключенных, когда все засекречивают. А на самом деле, им просто стыдно выносить на суд общественности сфабрикованные уголовные дела и отправлять невиновных людей в места лишения свободы.

Подписку о неразглашении я не дал. Считаю, что я не разглашал никаких данных следствия.

Мое глубокое убеждение, что дела в отношении Координационного Совета, Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Александра Кабанова, Сергея Петрухина, Владимира Непомнящих, Леонида Судаленко, Сергея Ольшевского и сотен политзаключенных сфабрикованы. Это недопустимо, когда в стране сотни политзаключенных и десятки тысяч подверглись административному аресту в пыточных условиях.
 
 
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Политик прокомментировал выдвинутое против него обвинение.
 
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