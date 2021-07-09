Источник материала: UDF

Иллюстративное фото

«Судя по числу намерений, во второй половине года мы действительно увидим некоторое ускорение роста», - соглашается Юхнин.

«Третья волна пандемии, из-за которой российским властям за последние несколько недель пришлось ужесточить карантинные меры в ряде регионов, на данный момент остается одним из главных рисков, омрачающих перспективы восстановления национальной экономики на текущий год», - отмечает генеральный директор Coface Россия Василий Чекулаев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Россию надвигается пандемия банкротств «Локомотивом» стали три сектора экономики.

За январь-июнь несостоятельными были признаны 4918 юридических лиц, следует из данных Федресурса.По сравнению с прошлым годом их число выросло на 9,2%, но осталось ниже докризисного 2019 года, когда за январь-июнь обанкротились больше 6 тысяч компаний.Бизнесу помогают проведенные банками внесудебные реструктуризации кредитов, отмечает руководитель Федресурса. А кроме того, статистику «подправляет» ужесточение практики в части субсидиарной ответственности, когда по долгам предприятия расплачивается собственник.Хотя пока фактически банкротств меньше, чем до пандемии, оптимистичные цифры не полностью отражают ситуацию. В среднем длительность рассмотрения дел о банкротстве в России составляет 7-9 месяцев месяцев, а мораторий, введенный на период пандемии, отменили только 7 января.С тех пор кредиторы сообщили о намерении обанкротить 15955 должников. Это на 29,6% больше, чем годом ранее, и на 14,6% выше показателя, чем за первую половину докризисного 2019 года.Мораторий не спас бизнес от краха, а лишь отсрочил его, и в третьм-четвертом квартале можно ожидать всплеск «отложенных» банкротств, прогнозируют аналитики Coface.По данным Росстата, на конец апреля 6,066 тысячи российских юрлиц имели просроченную кредиторскую задолженность общим объемом 3,999 триллиона рублей.Из них 2,666 триллиона компании задолжали собственным поставщикам, а еще 90,8 млрд - государству, включая налоги (на 56,8 млрд рублей) и платежи во внебюджетные фонды (34 млрд).Из 35,5 триллиона корпоративных кредитов, по данным ЦБ, просрочены были 7%, или 2,863 трлн рублей.Уже в первом квартале в ряде секторов был зафиксирован резкий рост просроченных платежей: это здравоохранение и фармацевтика (+360%) и нефтехимия (+19,8%).Очевидно, что на дальнейшей динамике прибыли в экономике отразятся возможные новые административные ограничения, отмечает эксперт «Центра развития» ВШЭ Алексей Кузнецов.В зоне риска - транспорт (все виды пассажирских перевозок), сфера гостеприимства (как гостиницы, так и рестораны), а также индустрия развлечений, указывает он.