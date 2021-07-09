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Эти знаки Зодиака внезапно разбогатеют в августе 2021: Глоба назвал троих избранных!
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Об этом пишет
Телец
Тельцов в августе, считает Павел Глоба, ждут серьезные карьерные перемены. Не исключено, что представителям этого знака Зодиака захочется сменить работу на более высокооплачиваемую. Кроме того начальство может заметить ваши старания и перфекционизм и предложить повышение в должности.
Лев
Львам астролог настоятельно рекомендует делать дорогие покупки и смело вкладываться в долгосрочные проекты. Такой дальновидный подход со временем принесет очень приличную прибыль. Павел Глоба подчеркивает, что каждая трата, сделанная в августе, в будущем возместится в двойном размере.
Водолей
Водолеям удастся нарастить свое финансовое состояние за счет поощрения со стороны руководства. Ваши умения, навыки и профессиональные качества будут по достоинству оценены сверху. Так что не удивляйтесь, если вам предложат новую должность с новым "ценником".
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Львам астролог настоятельно рекомендует делать дорогие покупки.
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