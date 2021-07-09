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Эти знаки Зодиака внезапно разбогатеют в августе 2021: Глоба назвал троих избранных!

09.07.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака внезапно разбогатеют в августе 2021: Глоба назвал троих избранных!
Фото: freepik
Гороскоп на август 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым звезды и планеты подарят невероятный шанс улучшить свое материальное положение. Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, кто эти избранные, и как им усилить свое везение и денежные притоки.

Об этом пишет МК.

Телец


Тельцов в августе, считает Павел Глоба, ждут серьезные карьерные перемены. Не исключено, что представителям этого знака Зодиака захочется сменить работу на более высокооплачиваемую. Кроме того начальство может заметить ваши старания и перфекционизм и предложить повышение в должности.


Лев


Львам астролог настоятельно рекомендует делать дорогие покупки и смело вкладываться в долгосрочные проекты. Такой дальновидный подход со временем принесет очень приличную прибыль. Павел Глоба подчеркивает, что каждая трата, сделанная в августе, в будущем возместится в двойном размере.

Водолей


Водолеям удастся нарастить свое финансовое состояние за счет поощрения со стороны руководства. Ваши умения, навыки и профессиональные качества будут по достоинству оценены сверху. Так что не удивляйтесь, если вам предложат новую должность с новым "ценником".
 
 
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Львам астролог настоятельно рекомендует делать дорогие покупки.
 
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