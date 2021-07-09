Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента

Источник материала: ОНТ

В Гаити полиция задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Подозреваемые были задержаны на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. По данным, национальной полиции, в группу преступников, участвовавших в нападении на президента, входили около 30 человек. Семерых убили при задержании, 15 злоумышленников обнаружены, еще несколько скрываются.

Жовенеля Моиза убили ночью 7 июля. В результате в стране было введено военное положение на 15 дней.

Фото: Pexels

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