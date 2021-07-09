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Почему хочется острого: о чем говорит организм?
Источник материала: ОНТ
Когда у человека появляется потребность в определенной еде, например, тянет съесть что-то сладкое или же острое, то обычно это сигнал, говорящий о каких-либо дефицитах внутри организма. Итак, почему вас может тянуть к острой пище?
Какие могут быть дефициты в организме?
Когда человек употребляет в пищу острые продукты, например, красный или кайенский перец, то это может означать несколько интересных вещей. Некоторые из таких причин могут быть совершенно безопасными, а вот другие могут стать знаменателем того, что в организме начали происходить какие-то опасные процессы, о которых стоит заявить врачу. Не всегда легко самостоятельно определить, по какой причине человека тянет на острое, поэтому в любом случае советуем обратиться к специалисту.
Высокий уровень холестерина в крови
Часто случается такое, что если у человека обнаруживается гиперхолестеринемия, то его может начинать тянуть на острую пищу. Это связано с тем, что данное заболевание предполагает сбои в липидном обмене, а это, в свою очередь, провоцирует повышение уровня плохого холестерина. И далее увеличивается вязкость крови, вследствие чего могут появляться различные бляшки.
Именно поэтому так тянет к острому, ведь оно помогает уменьшить вязкость крови, а также очистить сосуды от различных веществ, в том числе и холестерина. Если вас неожиданно начало тянуть на острое и вы не можете избавиться от этого ощущения, то значит нужно обязательно сдать анализы на проверку липидного профиля.
Дисфункция щитовидной железы
Нужно понимать, что остроту добавляет такое вещество, которое называется капсаицин. Именно он помогает ускорить обмен веществ, тем самым разогнать кровь и улучшить метаболизм. Всем известно, когда есть гормональные нарушения в щитовидке, то орган начинает очень плохо работать, выделять не то количество гормонов, поэтому метаболизм значительно замедляется. Возможно, вам хочется острого из-за гипотиреоза, то есть гормональных нарушений. Вас начинает тянуть на капсаицин, чтобы разогнать ваш замедлившийся метаболизм. Но в таком случае вас будет тянуть на острое постоянное. Если такое желание бывает лишь иногда, то нет смысла волноваться.
Гельминтоз
Гельминтами называют длинных червей-паразитов, которые попадают в кишечник. Именно из-за них очень часто начинаются различные проблемы с ЖКТ. Например, ухудшается процесс переваривания пищи, а также усвоения различных витаминов и минералов. Однако гельминты не тянутся к острой пище, поэтому организм может требовать именно ее.
Перегрев
Если на улице будет жара, то вас может начать тянуть к острой пище, которая даже считается диетической. Благодаря тому, что эта острота разгоняет кровь и метаболизм, пот выделяется еще сильнее, то есть организм может охлаждаться.
Депрессия
Во время депрессии выделяется очень мало «позитивных» гормонов, а вот острая пища прекрасно справляется с выработкой эндорфина. Именно поэтому у людей, страдающих депрессией, появляется огромное желание есть острую пищу.
По материалам сайта
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Когда у человека появляется потребность в определенной еде, например, тянет съесть что-то сладкое или же острое, то обычно это сигнал, говорящий о каких-либо...
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