Почему хочется острого: о чем говорит организм?

Источник материала: ОНТ

Когда у человека появляется потребность в определенной еде, например, тянет съесть что-то сладкое или же острое, то обычно это сигнал, говорящий о каких-либо дефицитах внутри организма. Итак, почему вас может тянуть к острой пище?

Какие могут быть дефициты в организме?



Фото: vinograd.us

Когда человек употребляет в пищу острые продукты, например, красный или кайенский перец, то это может означать несколько интересных вещей. Некоторые из таких причин могут быть совершенно безопасными, а вот другие могут стать знаменателем того, что в организме начали происходить какие-то опасные процессы, о которых стоит заявить врачу. Не всегда легко самостоятельно определить, по какой причине человека тянет на острое, поэтому в любом случае советуем обратиться к специалисту.

Высокий уровень холестерина в крови



Фото: masterok.livejournal.com

Часто случается такое, что если у человека обнаруживается гиперхолестеринемия, то его может начинать тянуть на острую пищу. Это связано с тем, что данное заболевание предполагает сбои в липидном обмене, а это, в свою очередь, провоцирует повышение уровня плохого холестерина. И далее увеличивается вязкость крови, вследствие чего могут появляться различные бляшки.

Именно поэтому так тянет к острому, ведь оно помогает уменьшить вязкость крови, а также очистить сосуды от различных веществ, в том числе и холестерина. Если вас неожиданно начало тянуть на острое и вы не можете избавиться от этого ощущения, то значит нужно обязательно сдать анализы на проверку липидного профиля.

Дисфункция щитовидной железы



Фото: prescan.at

Нужно понимать, что остроту добавляет такое вещество, которое называется капсаицин. Именно он помогает ускорить обмен веществ, тем самым разогнать кровь и улучшить метаболизм. Всем известно, когда есть гормональные нарушения в щитовидке, то орган начинает очень плохо работать, выделять не то количество гормонов, поэтому метаболизм значительно замедляется. Возможно, вам хочется острого из-за гипотиреоза, то есть гормональных нарушений. Вас начинает тянуть на капсаицин, чтобы разогнать ваш замедлившийся метаболизм. Но в таком случае вас будет тянуть на острое постоянное. Если такое желание бывает лишь иногда, то нет смысла волноваться.

Гельминтоз



Фото: ru.wikipedia.org

Гельминтами называют длинных червей-паразитов, которые попадают в кишечник. Именно из-за них очень часто начинаются различные проблемы с ЖКТ. Например, ухудшается процесс переваривания пищи, а также усвоения различных витаминов и минералов. Однако гельминты не тянутся к острой пище, поэтому организм может требовать именно ее.

Перегрев



Фото: menslife.com





Если на улице будет жара, то вас может начать тянуть к острой пище, которая даже считается диетической. Благодаря тому, что эта острота разгоняет кровь и метаболизм, пот выделяется еще сильнее, то есть организм может охлаждаться.

Депрессия



Фото: regnum.ru

Во время депрессии выделяется очень мало «позитивных» гормонов, а вот острая пища прекрасно справляется с выработкой эндорфина. Именно поэтому у людей, страдающих депрессией, появляется огромное желание есть острую пищу.

По материалам сайта udipedia.net

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