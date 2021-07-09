|
В Беларуси будет увеличиваться доля энергии из возобновляемых источников
Источник материала: ОНТ
В Беларуси будет увеличиваться доля энергии, получаемой из возобновляемых источников.
Речь о гидро- и фотоэлектростанциях, биогазовых комплексах, мини-ТЭЦ на древесном топливе. К концу пятилетки их мощность достигнет 630 Мегаватт, сейчас – 500. Это уменьшит выбросы углекислого газа. В целом альтернативную энергию будут развивать и далее, но изменятся подходы. Вместо квот перейдут на аукционы. Это стимул для потребления предприятиями и гражданами. По отдельной программе развивается и ветроэнергетика.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будет увеличиваться доля энергии, получаемой из возобновляемых источников. Речь о гидро- и фотоэлектростанциях, биогазовых комплексах, мини-ТЭЦ на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)