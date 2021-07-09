В Беларуси будет увеличиваться доля энергии из возобновляемых источников

Источник материала: ОНТ

В Беларуси будет увеличиваться доля энергии, получаемой из возобновляемых источников.

Речь о гидро- и фотоэлектростанциях, биогазовых комплексах, мини-ТЭЦ на древесном топливе. К концу пятилетки их мощность достигнет 630 Мегаватт, сейчас – 500. Это уменьшит выбросы углекислого газа. В целом альтернативную энергию будут развивать и далее, но изменятся подходы. Вместо квот перейдут на аукционы. Это стимул для потребления предприятиями и гражданами. По отдельной программе развивается и ветроэнергетика.

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