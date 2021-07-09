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В Литве на официальном уровне разрешили увольнять непривитых работников

09.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве на официальном уровне разрешили увольнять непривитых работников

Очередной пример «свободы выбора в свободной Европе». В Литве теперь официально можно увольнять непривитых работников. 

Такое решение приняло правительство этой страны. Поддерживают такие меры и в конфедерации промышленников. И это на фоне растущей безработицы. В начале года ее уровень был 16%. Работодатели получают «дополнительные» права уже с 15 сентября. Также кабмин Литвы принял решение об обязательной вакцинации работников учреждений здравоохранения, социального ухода, образования. Принимаются и поправки к законам, по которым государственные и муниципальные учреждения очно предоставят только эпидемиологически безопасные услуги.

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Очередной пример «свободы выбора в свободной Европе». В Литве теперь официально можно увольнять непривитых работников.  Такое решение приняло правительство этой...
 
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