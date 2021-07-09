В Литве на официальном уровне разрешили увольнять непривитых работников

Источник материала: ОНТ

Очередной пример «свободы выбора в свободной Европе». В Литве теперь официально можно увольнять непривитых работников.

Такое решение приняло правительство этой страны. Поддерживают такие меры и в конфедерации промышленников. И это на фоне растущей безработицы. В начале года ее уровень был 16%. Работодатели получают «дополнительные» права уже с 15 сентября. Также кабмин Литвы принял решение об обязательной вакцинации работников учреждений здравоохранения, социального ухода, образования. Принимаются и поправки к законам, по которым государственные и муниципальные учреждения очно предоставят только эпидемиологически безопасные услуги.

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