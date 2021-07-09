Волна насилия накрыла Нью-Йорк, объявлена чрезвычайная ситуация

Источник материала: ОНТ

Волна насилия накрыла Нью-Йорк. Случаев, когда в ход и зачастую без причин идет огнестрельное оружие, стало почти наполовину больше. Не исключение и элитные районы. В штате объявлена чрезвычайная ситуация.

Практически 30 человек застрелили только за выходные, когда Америка отмечала День Независимости. Кадры с городских уличных камер напоминают криминальные драмы, только в реальности. Грабят и убивают беспощадно на глазах у свидетелей и детей. В полиции – кадровый дефицит. После прошлогодних протестов стражи порядка массово увольняются или уходят на пенсию. Причем не только в Нью-Йорке. Уровень преступности резко вырос почти во всех американских мегаполисах.

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