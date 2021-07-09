Подробности о работе инициаторов белорусских протестов: людей вербовали через деструктивные Telegram-чаты

Источник материала: ОНТ

Интересные подробности о деятельности инициаторов белорусских протестов продолжают вскрываться. Белорусов вербовали через деструктивные Telegram-чаты.

Правоохранители получили доступ к информации, которая поможет раскрыть преступления, совершенные в августе прошлого года. Получить уникальные сведения удалось в результате антитеррористической операции. О ее завершении ранее заявил

Президент. Как выяснилось, организация терактов и вербовка исполнителей налажена с помощью радикальных Telegram-каналов. Заграничные кураторы разработали целую программу подбора и отбора «кадров». Сейчас весь силовой блок работает на нейтрализацию этих радикальных элементов.

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