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Подробности о работе инициаторов белорусских протестов: людей вербовали через деструктивные Telegram-чаты
Источник материала: ОНТ
Интересные подробности о деятельности инициаторов белорусских протестов продолжают вскрываться. Белорусов вербовали через деструктивные Telegram-чаты.
Правоохранители получили доступ к информации, которая поможет раскрыть преступления, совершенные в августе прошлого года. Получить уникальные сведения удалось в результате антитеррористической операции. О ее завершении ранее заявил
Президент. Как выяснилось, организация терактов и вербовка исполнителей налажена с помощью радикальных Telegram-каналов. Заграничные кураторы разработали целую программу подбора и отбора «кадров». Сейчас весь силовой блок работает на нейтрализацию этих радикальных элементов.
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Подробности о работе инициаторов белорусских протестов: людей вербовали через деструктивные Telegram-чаты
Интересные подробности о деятельности инициаторов белорусских протестов продолжают вскрываться. Белорусов вербовали через деструктивные Telegram-чаты. ...
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