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Степан Бандера – герой? В Украине на государственном уровне пытаются облагородить нацистов
Источник материала: ОНТ
В Украине на государственном уровне пытаются сделать из нацистов героев. Проект документа уже рассматривает Верховная рада.
Националистам Бандере и Шухевичу предлагают вернуть звания Героев Украины. А также с размахом отпраздновать 80-летие создания Украинской повстанческой армии, которая в годы Великой Отечественной устраивала расправы над мирным населением.
В оппозиции при этом говорят, что прославление радикалов приведет к развалу страны через раскол общества, ведь далеко не все украинцы поддерживают такое решение, помня потери войны.
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В Украине на государственном уровне пытаются сделать из нацистов героев. Проект документа уже рассматривает Верховная рада. Националистам Бандере и...
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