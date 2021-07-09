Степан Бандера – герой? В Украине на государственном уровне пытаются облагородить нацистов

Источник материала: ОНТ

В Украине на государственном уровне пытаются сделать из нацистов героев. Проект документа уже рассматривает Верховная рада.

Националистам Бандере и Шухевичу предлагают вернуть звания Героев Украины. А также с размахом отпраздновать 80-летие создания Украинской повстанческой армии, которая в годы Великой Отечественной устраивала расправы над мирным населением.

В оппозиции при этом говорят, что прославление радикалов приведет к развалу страны через раскол общества, ведь далеко не все украинцы поддерживают такое решение, помня потери войны.

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