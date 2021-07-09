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Гороскоп на 9 июля: Стрельцам следует отдохнуть, а Тельцам – проявить терпение

09.07.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 9 июля: Стрельцам следует отдохнуть, а Тельцам – проявить терпение

Для Овнов звёзды приготовили продуктивный день. Старайтесь не упустить выгоду, решая финансовые вопросы. Новые знакомства будут для вас интересными и полезными.

Тельцам предстоит проявить терпение. Не показывайте негативные эмоции близкому человеку. Постарайтесь оставаться в хорошем расположении духа и не обращать внимания на слухи. 

С сегодняшнего дня у Близнецов начинается ответственный период. Многие дела, за которые вы планируете взяться, будут иметь успех. Не упустите шанс улучшить личную жизнь.

Целеустремлённые Раки проявят свои лучшие качества в сфере торговли и рекламной деятельности. Чтобы избежать ошибок, привлеките к помощи ответственного и грамотного специалиста. 

Львов ожидает нескучный день с приятными моментами в семье. Порадует хорошая оценка ваших достижений на работе. У вас достаточно сил на преодоление крутых ступенек карьерной лестницы. 

Девам придётся сильно постараться, чтобы добиться желаемого результата. Пассивность может дорого обойтись. Звёзды рекомендуют вам проявить фантазию и смекалку. 

Весы должны приготовиться к успеху и признанию. Ваш авторитет значительно возрастёт не только на работе, но и в кругу друзей. Старайтесь быть дальновидными и спокойными. 

На планы Скорпионов повлияют некоторые обстоятельства. Не стоит портить настроение из-за пустяков. Свойственная вам порядочность укрепит доверие среди тех, кто вас окружает. 

Новое дело отвлечёт от рутинных дел Стрельцов. Звёзды рекомендуют вам не торопиться и уделить больше времени отдыху, если чувствуете усталость. 

Интриги на работе способны навредить Козерогам. Вам лучше отказаться от решения чужих проблем и сосредоточиться на собственных. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций. 

У Водолеев день может быть удачным. Важно сохранять душевное равновесие и не переживать по любому поводу. 

Сегодня Рыбам придётся выполнить много задач, чтобы везде успеть. Но не волнуйтесь: всё, что вы запланировали, обязательно получится.

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Теги: знакомства
 
 
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Для Овнов звёзды приготовили продуктивный день. Старайтесь не упустить выгоду, решая финансовые вопросы. Новые знакомства будут для вас интересными и полезными....
 
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