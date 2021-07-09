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В Лиде легковушка протаранила микроавтобус - погиб пассажир

09.07.2021 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка протаранила микроавтобус - погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 8 июля около 21.00 на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленинской вблизи торгового дома.

Управляя легковым автомобилем "Ауди А6", 22-летняя девушка двигалась со стороны улицы Кирова и выехала на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего столкнулась с двигавшимся справа налево по ходу ее движения микроавтобусом "Фольксваген Каравелла".

После удара "Фольксваген" опрокинулся. Из его салона вылетел находившийся на переднем пассажирском месте 34-летний местный житель. По имеющейся информации, он был придавлен опрокинувшимся микроавтобусом. В результате полученных травм пассажир скончался.

На месте работала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 8 июля около 21.00 на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленинской вблизи торгового дома.
 
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