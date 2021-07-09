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На МКАД эвакуатор въехал в стоящий автомобиль - есть пострадавшие

09.07.2021 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД эвакуатор въехал в стоящий автомобиль - есть пострадавшие. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

8 июля около 21.20 водитель эвакуатора "Мерседес" двигался в крайней правой полосе МКАД со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень. В какой-то момент мужчина отвлекся от управления транспортным средством и совершил наезд на стоящий автомобиль "Шкода", водитель которого перед этим стал виновником ДТП. В результате столкновения водитель и пассажир "Шкоды", которые находились в салоне, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Максимальная собранность, концентрация внимания и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безаварийной езды.-0-

На МКАД эвакуатор въехал в стоящий автомобиль - есть пострадавшие
Фото ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.
 
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