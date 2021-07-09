Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку на электросамокате. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 8 июля около 20.20 водитель автомобиля "Мазда" двигался во дворе дома №10 по ул.Налибокской и при повороте налево не заметил мужчину с 9-летней девочкой, которые двигались ему навстречу по проезжей части на электросамокате, и столкнулся с ними. Со слов водителя, аварийную ситуацию спровоцировал припаркованный автомобиль, который ограничивал обзорность.

В результате происшествия девочку с травмами доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны. Помните, что от поведения на дорогах зависит ваша жизнь и жизнь окружающих людей. Берегите себя и своих близких", - отметили в ГАИ.-0-