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Беларусь договорилась с Китаем о поправках в кредитные соглашения для БНБК

09.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин РБ утвердил проект соглашения о поправках к кредитным соглашениям с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении льготных кредитов под проект, реализуемый Белорусской национальной биотехнологической корпорацией.

«Одобрить проект Соглашения о поправках к кредитным соглашениям о предоставлении льготных правительственных кредитов для реализации проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы» (I и II этапы) между Правительством Республики Беларусь в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в постановлении Совмина №394 от 6 июля 2021 года.

В документе не указывается, о каких поправках идет речь. Но часть таких поправок вызвана недавним указом, обязывающим БНБК перевести спецсчета их Белагропромбанка в Беларусбанк, а также предоставлением БНБК кредитов на срок до года на общую сумму 100 млн. долларов под закупку зерна.

 
 
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Совмин РБ утвердил проект соглашения о поправках к кредитным соглашениям с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении льготных кредитов под проект,...
 
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