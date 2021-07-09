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Как нужно подготовиться, если собрались в лес? Рассказывает МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Летний антирекорд: за сутки в белорусских лесах потерялись 12 человек. Случаи произошли в Минской, Могилевской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался сезон сбора ягод, а вместе с ним растет и число так называемых потеряшек.
В Бресте поисково-спасательное подразделение МЧС уже сутки разыскивает 64-летнего мужчину. Оперативный штаб развернули на местности: люди собирают сведения, опрашивают свидетелей, прочесывают территорию. Задействованы и технические средства. В распоряжении спасателей программное обеспечение, которое позволяет оперативно получать данные об отработанных участках.
Сергей Драчев, начальник службы поисковых спасательных работ и пожаротушения Брестского областного управления МЧС:
Проблемы с ориентированием чаще всего возникают у детей и пожилых людей. Чтобы не заблудиться, МЧС советует придерживаться простых правил.
Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Специальные поисково-спасательные подразделения в структуре МЧС Беларуси начали создавать в 2018 году. Только за 2021 год специалисты Брестской области реагировали на сигнал о пропаже 17 раз. Благодаря их усилиям найдены 17 взрослых и двое детей.
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Новости Беларуси. Летний антирекорд: за сутки в белорусских лесах потерялись 12 человек. Случаи произошли в Минской, Могилевской и Гомельской областях, сообщили в...
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