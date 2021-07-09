Новое постановление МВД с запретом: вот что теперь нельзя проносить в отделения милиции

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В Беларуси запретили проносить в отделения милиции мобильные телефоны и диктофоны, а также другие предметы и вещества.





пишет kp.by. Официальное постановление МВД Беларуси опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала,kp.by.





Новое постановление силового ведомства запрещает проносить посетителям на любые объекты системы органов внутренних дел определенные предметы и вещества. В перечне мобильные телефоны, другие средства связи или другие устройства для передачи (приема) данных. Нельзя будет прийти с любыми магнитными или электронными носителями (флешками, жесткими дисками, компакт-дисками и т.д.). Запрещена любая электронная аппаратура: от фотоаппаратов до сканнеров, от ПК до планшетов и электронных записных книжек и т.д. Также запрещается пронос на объекты ОВД любых крупногабаритных предметов - чемоданов, сумок, саквояжей, свертков и других.





Также в перечень включены наркотики, любые пиротехнические изделия, радиоактивные и ядовитые вещества, колющие предметы и тому подобное.





Постановление вступает в силу после официального опубликования.







