











пишет Прессбол. Футболист отправится с украинским клубом на сборы. Об этом рассказал агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера столичного клуба Мирчи Луческу,Прессбол.





"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", — цитирует агента Sport24.





9 июля Шкурин пройдет медосмотр в киевском "Динамо".





В минувшем сезоне Илья Шкурин принял участие в девяти матчах РПЛ и забил три гола.



















