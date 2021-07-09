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Отставание Беларуси от большинства соседей по показателю ВВП на душу населения будет расти

09.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вероятно, что в ближайшие 5–10 лет по по показателю ВВП на душу населения Беларусь обгонят Молдова и Украина, считают аналитики S&P.



Аналитики S&P опубликовали новый прогноз развития экономической ситуации в Беларуси с учетом введенных санкций. 

Согласно прогнозу, пишет Thinktanks.by, пока соседи Беларуси с Запада будут наращивать экономическую мощь в долларовом эквиваленте, Беларусь останется на прежнем месте. Тогда разрыв в подушевом ВВП между РБ и Польшей, Литвой и Латвией увеличится в пользу последних.

На этом акцентируют внимание аналитики S&P. Они пишут, что по Беларуси средневзвешенный рост реального ВВП на душу населения за 10-летний период ниже, чем у государств с аналогичным уровнем развития. Кроме того, по данным S&P, рост ВВП Беларуси на душу населения поддерживается сокращением численности населения. Это приведет к тому, то в 2024 году душевой ВВП опять достигнет 6,8 тыс. USD. Последний раз в белорусской истории такое было в 2019-м.

В этом отношении страна получит «потерянное пятилетие». Исторически максимальный уровень долларового ВВП отмечался по РБ в 2014 году — около 8,2–8,3 тыс долларов на душу населения. Выходит, по оценкам агентства, за 2014—2024 гг. не произойдет выхода на показатели прежней Беларуси даже в номинале.

Это значит, что отставание страны по душевому ВВП от большинства соседей будет углубляться. Вероятно, что в ближайшие 5–10 лет по этому показателю Беларусь обгонят Молдова и Украина. Беларусь рискует стать последней страной на континенте по уровню ВВП на человека.
 
 
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Вероятно, что в ближайшие 5–10 лет по по показателю ВВП на душу населения Беларусь обгонят Молдова и Украина, считают аналитики S&P.
 
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