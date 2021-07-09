ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владимир Некляев подарил себе на День рождения новый роман

09.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

9 июля поэт Владимир Некляев празднует 75-летие. На День рождения литератор дарит себе и читателям свой новый роман "Гэй Бэн Гином".


Владимир Некляев / фейсбук


“Есть люди, — так начинается роман, рассказывает писатель, — которые видят дорогу только тогда, когда их по ней ведут". Это короткое содержание романа "Гэй Бэн Гином", идея которого в том, чтобы нас не вели, а мы сами выбирали свой путь. Чтобы мы на нём не потеряли, а тем более не повыкидывали своё. Только так, со всем своим, кровным, что от начала дано Богом, изо всех путей, что перед нами, выбирая путь к Беларуси, мы сможем до неё дойти".

По словам Некляева, передает Еврорадио, он бы с радостью публично и громко отметил День рождения, но многие из тех кого хотел бы пригласить, за решёткой. А сделать праздник у стен Кревского замка, где прошло детство литератора, показав спектакль по недавно написанной им пьесе "Ягайло", не разрешили власти.

"Не дать кому-то отметить день рождения там, где он родился, это уже не просто чиновничье рвение, а какое-то другое, отличное от того, которое было ещё недавно, сознание. Не белорусское, и вообще не человеческое", — пишет Некляев в фейсбуке.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июля поэт Владимир Некляев празднует 75-летие. На День рождения литератор дарит себе и читателям свой новый роман "Гэй Бэн Гином".
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 9 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by