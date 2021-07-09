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97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый активный игрок в теннис

09.07.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

97-летнего харьковчанина Леонида Станиславского признали самым взрослым теннисистом в мире, который участвует в чемпионатах, его данные внесли в Книгу рекордов Гиннесса.


Станиславский заявил, что просто играл в теннис, не ради рекорда
Фото: Sapronov Yuri / Facebook

Об этом 7 июля сообщило Общественное.Более двух лет представители Национального реестра рекордов добивались внесения  Станиславского в Книгу рекордов Гиннесса.

Харьковчанин уже 60 лет играет в теннис. Тренер Анатолий Дарий начал готовить Станиславского к соревнованиям, когда ему было 92 года.

"Когда мне сказали, что ему 92 года, я подумал: дожить до такого возраста – это уже рекорд. Просто ходить – тоже. А уж если играть в теннис... Мы с ним не расстаемся. Я беру его на турниры в Киеве, в частности турнир ветеранов", – отметил Дарий.

По словам Станиславского, пишет Гордон, во всех турнирах, где он участвует, он самый старший игрок.

"Я работал не для этого [мирового рекорда]. Я просто играл в теннис. Относительно Книги рекордов Украины: планирую на горных лыжах съехать в Буковеле и с парашютом", – заявил он.

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов познакомился со Станиславским в 2015 году, предпринимателя поразили жизнелюбие теннисиста и его амбициозные мечты. Об этом Сапронов написал 7 июля в Facebook.

"В таком почтенном возрасте Дед все еще мечтал играть на чемпионатах мира и Европы по теннису, побывать на Wimbledon, сыграть гейм с Элиной Свитолиной, познакомиться со своим кумиром Роджером Федерером. С тех пор Станиславский стал постоянным участником чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Взял бронзу на чемпионате Европы в Анталье в парном разряде. Сыграл на международных турнирах – чемпионатах мира и Европы – в Голландии, США, Хорватии. И лично взял автограф у легендарного Федерера на Wimbledon", – сообщил бизнесмен.
 
Теги: знакомства
 
 
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97-летнего харьковчанина Леонида Станиславского признали самым взрослым теннисистом в мире, который участвует в чемпионатах, его данные внесли в Книгу рекордов...
 
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