97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый активный игрок в теннис





Станиславский заявил, что просто играл в теннис, не ради рекорда

Фото: Sapronov Yuri / Facebook





сообщило Общественное.Более двух лет представители Национального реестра рекордов добивались внесения Станиславского в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом 7 июляОбщественное.Более двух лет представители Национального реестра рекордов добивались внесения Станиславского в Книгу рекордов Гиннесса.





Харьковчанин уже 60 лет играет в теннис. Тренер Анатолий Дарий начал готовить Станиславского к соревнованиям, когда ему было 92 года.





"Когда мне сказали, что ему 92 года, я подумал: дожить до такого возраста – это уже рекорд. Просто ходить – тоже. А уж если играть в теннис... Мы с ним не расстаемся. Я беру его на турниры в Киеве, в частности турнир ветеранов", – отметил Дарий.





пишет Гордон, во всех турнирах, где он участвует, он самый старший игрок. По словам Станиславского,Гордон, во всех турнирах, где он участвует, он самый старший игрок.





"Я работал не для этого [мирового рекорда]. Я просто играл в теннис. Относительно Книги рекордов Украины: планирую на горных лыжах съехать в Буковеле и с парашютом", – заявил он.





Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов познакомился со Станиславским в 2015 году, предпринимателя поразили жизнелюбие теннисиста и его амбициозные мечты. Об этом Сапронов написал 7 июля в Facebook.





"В таком почтенном возрасте Дед все еще мечтал играть на чемпионатах мира и Европы по теннису, побывать на Wimbledon, сыграть гейм с Элиной Свитолиной, познакомиться со своим кумиром Роджером Федерером. С тех пор Станиславский стал постоянным участником чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Взял бронзу на чемпионате Европы в Анталье в парном разряде. Сыграл на международных турнирах – чемпионатах мира и Европы – в Голландии, США, Хорватии. И лично взял автограф у легендарного Федерера на Wimbledon", – сообщил бизнесмен.











