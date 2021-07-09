МВД запретило проносить в свои здания оружие, взрывчатку, мобильники, компьютеры, флешки и пиво

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Постановлением Министерства внутренних дел от 14 июня 2021 года №158 вводится перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу (провозу) на объекты органов внутренних дел. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Прописано, что нельзя проносить холодное, огнестрельное, газовое и иное оружие, боеприпасы, а также все, что похоже на вышеперечисленное. Запрещено входить в отделение милиции со взрывчаткой и пиротехникой, радиоактивными и ядовитыми веществами.

Проносить нельзя наркотики и алкоголь, в том числе пиво. Запрещено иметь с собой при посещении милиции мобильные телефоны, видеокамеры и фотоаппараты, флешки, диски, ноутбуки, планшеты. Кроме того, не пустят в здание РУВД и с принтером или сканером. Нельзя зайти также с чемоданом или сумкой.

Ранее подобные ограничения действовали в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 года №68 "О некоторых вопросах в сфере государственных секретов". Сотрудники милиции при запрете проноса мобильных телефонов часто ссылались на некие документы для служебного пользования, которые запрещают посетителям входить в здание с мобильником, и, например, вести аудиозапись административного процесса.