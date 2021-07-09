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В офисе «Медиа-Полесья» и в домах главреда и сотрудников прошли обыски
09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Проводили обыски 8 июля в Лунинце и Пинске следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».
Как сообщает
Главный редактор Светлана Гарда не находилась по месту жительства в момент проведения обыска.
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Проводили обыски в Лунинце и Пинске следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».
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