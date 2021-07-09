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Власти хотят на три четверти сократить административные процедуры. БСПН собирает предложения бизнеса

09.07.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени Кунявского (БСПН) собирает предложения бизнеса по сокращению административных процедур.

Власти хотят на три четверти сократить административные процедуры. БСПН собирает предложения бизнеса
Фото pixabay.com

Как отмечается в пресс-релизе БСПН, власти хотят на три четверти сократить административные процедуры.

О планах кардинально сократить количество административных процедур и разработать наиболее удобные их регламенты для бизнеса сообщил первый вице-премьер Николай Снопков, выступая на недавнем заседании обновленного Совета по развитию предпринимательства.

По словам Снопкова, есть поручение главы государства о кардинальном сокращении количества административных процедур и документооборота в каждой сфере экономической деятельности.

В соответствии с указом от 25 июня № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» Совмину поручено утвердить единый перечень административных процедур, а также совместно с органами-регуляторами в девятимесячный срок утвердить регламенты административных процедур.

БСПН призывает заинтересованных субъектов хозяйствования (не только своих членов) предоставить в электронном виде на адрес союза [email protected] предложения по сокращению административных процедур и разработке их регламентов.

Предложения будут систематизированы и представлены в Совмин, Администрацию президента, Совет по развитию предпринимательства и другие заинтересованные госорганы, сообщает БелаПАН.

 

 

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Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени Кунявского (БСПН) собирает предложения бизнеса по сокращению административных процедур.
 
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