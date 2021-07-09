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Слона-бродягу поймали в Китае. Он побывал в нескольких городах и прошёл 190 км
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае месяц назад слон отбился от кочующего стада редких азиатских сородичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За время своего бродяжничества он побывал в нескольких городах КНР, в общей сложности преодолев расстояние в 190 километров. Вернуться к стаду или найти свой ареал самостоятельно «путешественнику» было трудно.
На днях штаб, занимающийся мониторингом миграции таких диких животных, поймал слона и переправил его в привычное место обитания – государственный заповедник.
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Новости Китая. В Китае месяц назад слон отбился от кочующего стада редких азиатских сородичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время своего...
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