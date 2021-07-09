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Наумчик: Это национальная трагедия, сравнимая с репрессиями 1860-х и 1930-х
Источник материала: UDF
Сергей Наумчик. Фото: Белсат
Тем более, режим начал выполнять свою угрозу - уничтожить гражданское общество. "Зачищается" (как выразился КГБ) все то, что строилось обществом с конца 80-х. Ни общество, ни Запад не имеют сколько-нибудь эффективных способов это остановить, тем более такая “зачистка” — полностью в интересах Кремля. Это национальная трагедия, сравнимая с репрессиями 1860-х и 1930-х.
Трудно пока сказать, что возможно сделать в такой ситуации, но ясно, чего делать абсолютно не стоит - не стоит надеяться на этот самый Кремль.
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Такая “зачистка” — полностью в интересах Кремля.
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