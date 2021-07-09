ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наумчик: Это национальная трагедия, сравнимая с репрессиями 1860-х и 1930-х

09.07.2021 09:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Наумчик: Это национальная трагедия, сравнимая с репрессиями 1860-х и 1930-х
Сергей Наумчик. Фото: Белсат
Думаю, стоит избавиться от иллюзий, что репрессии Лукашенко только приближают его конец. Репрессии совсем не обязательно приближают конец диктатора, это закон истории (вспомните Сталина в 30-е, или династию Кимов в Северной Корее), пишет политический аналитик Сергей Наумчик.

Тем более, режим начал выполнять свою угрозу - уничтожить гражданское общество. "Зачищается" (как выразился КГБ) все то, что строилось обществом с конца 80-х. Ни общество, ни Запад не имеют сколько-нибудь эффективных способов это остановить, тем более такая “зачистка” — полностью в интересах Кремля. Это национальная трагедия, сравнимая с репрессиями 1860-х и 1930-х.

Трудно пока сказать, что возможно сделать в такой ситуации, но ясно, чего делать абсолютно не стоит - не стоит надеяться на этот самый Кремль.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая “зачистка” — полностью в интересах Кремля.
 
Новости дня
Новости разные
 
В офисе «Медиа-Полесья» и в домах главреда и сотрудников прошли обыски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by