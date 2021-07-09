Источник материала: UDF



Фото: East news, Shutterstock

Водолей

Рак

Скорпион

Дева

Козерог

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видят насквозь: знаки зодиака, которых невозможно обмануть Есть ли ты среди них?

Водолеи обладают настолько сильной интуицией, что обмануть их очень тяжело. Возможно, потому, что представители этого знака сами любят фантазировать и придумывать невероятные истории и невероятные миры, возможно, в них встроен какой-то специальный астрологический детектор, но обвести Водолея вокруг пальца очень и очень непросто. Кроме того, они склонны подвергать сомнению любой факт и высказывание, так что сначала они проверят каждую часть истории, и, только если все они сойдутся в единую и непротиворечивую картину, Водолей поверит в это.А еще Водолеи не стесняются громко изобличать обманщиков и заявлять о своих сомнениях вслух.Раки — одни из самых эмоциональных и чувствительных представителей зодиака. Ими управляет Луна, и она наделила их невероятной интуицией и эмпатией. Раки настолько тонко способны чувствовать других людей, что улавливают самые тонкие оттенки фальши. Кроме того, Рак воспринимает всё происходящее во внешнем мире через призму своего внутреннего состояния, а там, внутри, у него точно есть тайное устройство, способное сканировать окружающих. С этими ребятами лучше не играть!В рейтинге королей интуиции Скорпион, определенно, должен находиться на одном из первых мест. Этот знак сильнее остальных связан с таинственным, мистицизмом и тайнами. А еще отлично разбирается в людях и обладает отменной памятью. Он из тех, кто способен разгадать даже самую запутанную тайну и обман, потому что недомолвки, намеки и туман — его родная стихия. А еще представители этого знака обладают очень хорошей памятью, так что моментально сопоставить факты или высказывания, противоречащие друг другу, им ничего не стоит.Еще один знак, который запоминает любые мелочи, разумеется, Дева. Девы снаружи выглядят довольно простодушными, и кажется, что обмануть такого человека проще простого. Но секрет в том, что часто Девы заранее не ожидают от незнакомых людей ничего хорошего, поэтому изначально настроены на критическое отношение ко всему, что им будут говорить или предлагать. А еще память и внимание к мелочам у Дев развиты настолько сильно, что, кажется, они просто держат в своей голове комод с множеством ящиков, из которых в любой момент могут достать нужный факт или воспоминание.Обманывая или утаивая что-то от Девы, помни: это очень обидчивый и злопамятный знак. Не злой, просто память у него хорошая. Обман Дева запомнит на всю жизнь и уже не сможет доверять обманщику как прежде.Козероги, как и Девы, обладают талантом замечать и запоминать малейшие детали. Это помогает им быть успешными в любых карьерных направлениях, а еще мгновенно распознавать лжецов и манипуляторов. Козероги очень прямолинейны и при малейшем сомнении в истинности чьих-то слов не преминут громко заявить об этом. А еще Козероги очень искренние в близких отношениях, поэтому того же ожидают и в ответ и очень сильно обижаются, если понимают, что их обманывают.